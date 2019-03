Inter, Nainggolan migliora: può andare in panchina nel derby

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti spera di recuperare Radja Nainggolan per portarlo in panchina nel derby di domani sera. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il centrocampista nella giornata di ieri è tornato a correre dopo l'infortunio al polpaccio e c'è una piccola possibilità che possa rientrare nella lista dei convocati per la stracittadina a San Siro.