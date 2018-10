Inter, Nainggolan punta il Barcellona: col Genoa ancora out

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Radja Nainggolan punta il Barcellona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport di questa mattina il Ninja non verrà assolutamente rischiato nella gara di campionato contro il Genoa a San Siro ma per la sfida contro i catalani Luciano Spalletti farà di tutto per averlo a disposizione, visto anche che da ieri l'ex Roma è tornato a correre.