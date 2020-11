Inter, Nainggolan si candida per un posto da titolare. Può far rifiatare Barella

vedi letture

C'era anche Radja Nainggolan nell'undici orfano di tanti big scelto da Antonio Conte nell'amichevole vinta 1-0 dall'Inter contro il Monza. Il Ninja - sottolinea La Gazzetta dello Sport - in questa sosta ha bisogno di rilanciarsi e nel 3-5-2 di Conte si è proposto ieri nella posizione di mezzala destra ormai stabilmente occupata da Nicolò Barella. Il cagliaritano fin qui è sempre stato presente, e ora è in azzurro. Gli servirebbe rifiatare, per convincere Conte a farlo ci vorrebbe una candidatura forte: Nainggolan ha una settimana per avanzare la sua.