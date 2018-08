Inter, Nainggolan spazza via le critiche: "Lavoro per farmi trovare pronto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non ha ancora messo piede in campo con la maglia dell'Inter in una gara ufficiale ma Radja Nainggolan fa già discutere di sé in casa nerazzurra. Nelle ultime ore il belga è finito al centro della polemica dopo la diffusione di alcune foto che lo ritraggono in una nota discoteca in provincia di Bergamo lo scorso venerdì notte (due giorni prima di Sassuolo-Inter) in compagnia di Fabrizio Corona. Caso mediatico comunque spento sul nascere dall'Inter, con la risposta dello stesso calciatore (il giorno seguente alla serata in discoteca presente regolarmente alla Pinetina per gli allenamenti) che non si è fatta attendere. Nainggolan, come spesso accade, si è affidato a Instagram per rispondere al polverone nato sui social. In una stories, ha affermato: "Al lavoro per essere pronto. Tutto il resto sono caz...te", il messaggio del belga a corredo di un'istantanea che lo ritrae ad Appiano Gentile mentre lavora col pallone.