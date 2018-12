Si chiama Daniele Berardinelli, classe 1983 e di Varese, il tifoso nerazzurro deceduto a seguito degli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli. L'ha reso noto il Questore di Milano Marcello Cardona durante la conferenza stampa tenuta questa mattina per far luce sui tafferugli avvenuti in prossimità di San Siro nella serata di ieri.

Il 35enne, che era daspato per precedenti reati da stadio, è stato investito da un van di tifosi che provavano a lasciare il luogo degli scontri. L'uomo è morto all'ospedale San Carlo di Milano poco dopo esser stato ricoverato d'urgenza.