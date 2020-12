Inter-Napoli, una sfida per rimanere nella scia del Milan. Tutte le quote sulla gara

La Juventus contro Atalanta cerca punti per avvicinarsi a vetta

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Il mercoledì di campionato si apre con lo scontro tra Juventus (1,93) e Atalanta (3,81) all'Allianz Stadium. La Vecchia Signora è in serie positiva sia nella massima serie con Torino e Genova, sia in Europa (con la prova di forza a Barcellona); il match contro l'Atalanta di Gasperini è un'ottima occasione per recuperare punti preziosi e approfittare di un eventuale risultato favorevole da Milano, dove l'Inter accoglie il Napoli. L'Atalanta, dal canto suo, viene da due vittorie contro Ajax e Fiorentina e non è intenzionata a cedere il passo neppure in casa Juve. Per questo, sebbene gli analisti di Planetwin365 favoriscano i bianconeri con il segno 1 a quota 1,93, meno della metà dei tifosi (49%) crede ciecamente nella vittoria, mentre il resto si divide tra un pareggio (26%), che è anche il risultato più atteso nella misura di un gol per parte (1-1 a 7,78) e il successo esterno di Gasperini (25%). Pirlo, è orientato a schierare dal primo minuto il tandem d'attacco Ronaldo (1,73) - Morata (2,30). Per la Dea, gli uomini da tenere d'occhio per questo match sono Muriel (3,00) e Zapata (2,70), quest'ultimo autore di 5 reti nelle ultime 6 partite in Serie A contro la Juventus. A San Siro, invece, scendono in campo Inter (2,31) e Napoli (3,10), in una partita in cui le più dirette inseguitrici del Milan si affrontano per rimanere saldi al treno scudetto. I padroni di casa, con 24 punti all'attivo, occupano la seconda posizione in classifica, con il Napoli che insegue a -1 insieme alla Juve. I quotisti di Planetwin365 anticipano un match in cui andranno a segno entrambe le formazioni (Gol a 1,50), suggerendo un risultato esatto in perfetto equilibrio: 1-1 (7,27). Davanti, Conte schiera il duo Lukaku (2,15) - Martinez (2,65), quest'ultimo andato già due volte a segno contro il Napoli. Gattuso, invece, punta su Lozano (3,00), già 6 reti in campionato per lui e Petagna, in rete domenica scorsa con la Samp (3,30). (ANSA).