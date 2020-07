Inter, niente Hellas per Bastoni e D'Ambrosio. Saranno squalificati dal Giudice Sportivo

Niente Verona per due giocatori dell'Inter oggi in campo. Alessandro Bastoni, espulso contro il Bologna, sarà squalificato dal Giudice Sportivo di Serie A, così come Danilo D'Ambrosio che è stato ammonito in stato di diffida.