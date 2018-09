Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Archiviata la sosta, oggi sono tornati ad Appiano Gentile anche gli ultimi giocatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali. E' il caso di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, che hanno cominciato a lavorare a parte e poi si sono uniti al gruppo; le condizioni del connazionale Sime Vrsaljko, uscito anzitempo nell'amichevole di Elche per un problema al ginocchio sinistro, non destano preoccupazioni, tanto che l'ex Atletico ha cominciato a correre e domani potrebbe essere convocato in vista della sfida di sabato con il Parma. L'ultimo in ordine cronologico ad arrivare alla Pinetina è stato Mauro Icardi, il quale si dedicherà al classico lavoro di scarico dopo le fatiche con l'Argentina. Lo riporta Sky Sport.