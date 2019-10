© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bastoni, Candreva, Gagliardini, Barella e Biraghi. Sono 5 i giocatori italiani in campo dall'inizio nell'undici scelto da Antonio Conte per la sfida odierna contro il Sassuolo. Una condizione che non si verificava da oltre un anno e mezzo, visto che l'ultima volta che l'Inter aveva schierato 5 italiani in campo era il 24 febbraio del 2018. Quel giorno l'avversario di turno era il Benevento e la gara finì 2-0 in favore dei nerazzurri grazie alle reti di Ranocchia e Skriniar.