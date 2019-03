© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante dell'Inter Mauro Icardi non era presente oggi ad Appiano Gentile per l'allenamento facoltativo nel primo giorno della settimana. Presente alla Pinetina, invece, Radja Nainggolan: seduta in solitaria per il centrocampista belga con l'obiettivo di accelerare il recupero dal problema al polpaccio e provare a esserci contro la Lazio nel match in programma domenica sera a San Siro.