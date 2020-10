Inter, oggi gli esiti dei nuovi tamponi poi nuovi test e allenamenti individuali

Oggi arriverà l'esito del secondo giro di tamponi effettuato nella giornata di ieri in casa Inter in seguito alle positività di Skriniar, Bastoni, Nainggolan e Gagliardini. La speranza è che non ci siano altri casi ma è un'ipotesi che non si può escludere a priori ovviamente. Nell'attesa, ieri Conte ha dovuto annullare la seduta del pomeriggio e per oggi, sempre che tutto vada per il meglio, è previsto un altro giro di tamponi e una seduta individuale per i sei giocatori rimasti a disposizione, che sono Handanovic, Padelli, Radu, Darmian, Ranocchia e Young. L'Inter ha chiesto e ottenuto che svolgano l'isolamento fiduciario facendo avanti e indietro tra le rispettive abitazioni e Appiano Gentile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.