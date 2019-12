© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Otto giorni dopo la netta vittoria contro il Genoa, nell'ultimo match dell'anno solare, l'Inter questo pomeriggio tornerà ad allenarsi agli ordini di mister Antonio Conte. Come informa Sportmediaset, i calciatori nerazzurri si sono infatti ritrovati già questa mattina al Centro Sportivo, dove stanno pranzando tutti insieme prima di scendere in campo per cominciare a preparare la sfida col Napoli di lunedì 6 gennaio.