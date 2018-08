Inter, oggi subito in campo: Spalletti vuole recuperare Nainggolan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter subito in campo dopo la clamorosa sconfitta del Mapei (0-1 col Sassuolo) di ieri sera. La squadra nerazzurra, come riporta il proprio sito ufficiale, si è allenata questa mattina di ritorno dalla trasferta di Reggio Emilia: palestra e lavoro differenziato sul campo. Icardi e compagni hanno già iniziato a preparare così la gara di domenica prossima col Torino, per la quale Spalletti spera di recuperare l'infortunato Nainggolan.