© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata decisiva per Romelu Lukaku in vista della gara contro la Juventus di domani. Il belga, rimasto a Milano durante la trasferta a Barcellona in Champions League dei nerazzurri, effettuerà infatti un test oggi, dopo che ieri ha svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo per poi terminarlo a parte. Conte vorrebbe utilizzarlo ma non intende rischiarlo, visto che non è disposto a sprecare un cambio nei primi minuti qualora il centravanti non dovesse farcela. A riportarlo è il Corriere dello Sport.