Inter, oltre 100 milioni i ricavi dalla Cina

Pagamenti in ritardo per restrizioni, voci su Marotta in società

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Crescono i ricavi cinesi per l'Inter. Nel bilancio al 30 giugno 2018 la società nerazzurra avrebbe registrato entrate per circa 100 milioni di euro dalla Cina, in crescita rispetto agli 86 milioni del 2016/17, secondo quanto spiegato dal sito calcioefinanza.it. Circa 40 milioni derivano dagli accordi di sponsorizzazione con Suning, azionista di maggioranza del club, mentre i restanti 60 da partnership con altre aziende del mercato cinese. Tuttavia, complici le restrizioni imposte dal governo cinese per l'esportazione dei capitali all'estero, i pagamenti sarebbero slittati oltre la chiusura dell'esercizio. Intanto si fanno sempre più insistenti i rumors sul possibile ingresso in società di Beppe Marotta. Voci che non trovano per ora conferme negli ambienti interisti. Una accelerazione della trattativa potrebbe arrivare dopo la formalizzazione dell'addio di Marotta alla Juventus.