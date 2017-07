Inter, Padelli ci scherza sopra: "Kondogbia? Grande gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Padelli, portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter Channel nel post partita che lo ha visto restare in campo 90' nel match contro il Chelsea: “Il gol di Kondogbia? Diciamo che è stato un grande gol. A parte gli scherzi lui non è stato sicuramente aiutato dal campo. Voleva fare un passaggio raso terra. Ennesima prestazione positiva che ci serve per il futuro e ci fa capire che abbiamo imbroccato la strada giusta. Sta a noi continuare a marciare così. Per me è la più grossa soddisfazione professionale giocare con la maglia che sognavo per una partita intera. Vincere 2 a 1 con il Chelsea? Sono davvero felice per i miei compagni e per la mia famiglia. Ho tantissimo da imparare da uno come Samir. Mi sta dando una mano, è un lavoro un po’ diverso da quello che facevo prima. Pian piano sto entrando nel meccanismo. Abbiamo una stagione lunga: piedi per terra e continuare a lavorare.”