Inter-Parma, Gobbi costretto a uscire. Pestone e taglio per l'ex Chievo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il cambio del Parma, Dimarco per Massimo Gobbi, è arrivato per motivi fisici: l'ex ChievoVerona, infatti, è uscito a scopo precauzionale a causa di un pestone rimediato nel primo tempo che ha causato un taglio sul piede. Lo staff medico ha preferito non rischiare, dentro uno dei tanti ex della gara.