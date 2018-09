Inter, parte la staffetta Icardi-Lautaro: Spalletti lancia l'ex Racing

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo un mese circa d'assenza, da prima del match col Bologna fino ad oggi che c'è il Cagliari ad attendere l'Inter, Lautaro Martinez è pronto a tornare dall'infortunio e Luciano Spalletti sta seriamente pensando di concedergli i gradi della titolarità. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'allenatore di Certaldo potrebbe far riposare Mauro Icardi, anche in vista del match col PSV in Champions League, pertanto l'ex Racing sarà quasi certamente schierato dal primo minuto. Un altro esordio, dunque, per l'argentino, chiamato a confermare l'ottimo precampionato del quale s'era reso protagonista prima del guaio fisico. La staffetta tra i due sarà come un refrain nel corso di questa stagione, visto e considerato che Spalletti sta frenando la sua idea di farli coesistere in campo.