Inter, per De Vrij due gol in tre sfide contro il Torino da quando è nerazzurro

Da quando indossa la maglia dell'Inter, Stefan de Vrij è diventato una sorta di bestia nera per il Torino. Il difensore olandese, infatti, ha segnato due gol in tre sfide giocate in Serie A contro i granata con la maglia nerazzurra. Quando giocava alla Lazio, era rimasto a secco in tutti i cinque incontri di campionato contro i granata.