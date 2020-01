© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chiuso il capitolo delle visite mediche per Christian Eriksen oggi sarà il giorno dell'ufficialità e, forse, della prima sgambata alla Pinetina. A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport che anticipa anche la possibile presenza del danese in tribuna per il match di domani sera contro la Fiorentina in Coppa Italia e la seguente convocazione per la gara di campionato del weekend contro l'Udinese.