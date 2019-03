© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi anche oggi si è sottoposto alle ormai classiche sedute di fisioterapia. Come riporta 'Sky', al Suning Training Centre sono presenti da questa mattina i dirigenti Piero Ausilio, Giovanni Gardini e Dario Baccin, che hanno osservato l'allenamento della squadra di Luciano Spalletti al quale ha partecipato per larga parte anche Keita Balde Diao, vicino al rientro tra i convocati già per la sfida di giovedì contro l'Eintracht Francoforte.