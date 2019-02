© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Tregua armata". Così titola il freepress Leggo nella sua edizione milanese per fare il punto sul caso legato a Mauro Icardi. L'argentino ha festeggiato 26 anni, ma in solitaria a causa di un infortunio (a caviglia e ginocchio destro) tanto strategico quanto sospetto. Ieri il contatto tra l'ex capitano e la squadra per gli auguri di rito è avvenuto nel bar del Centro Sportivo Suning, prima dell'allenamento della banda Spalletti e dell'ennesimo differenziato della punta sul lettino del fisioterapista. Il 'regalo' dell'ad Marotta è stato un esame di controllo, in programma questa mattina all'Humanitas di Rozzano, per fugare ogni dubbio o falso problema.