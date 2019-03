© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver lasciato il terreno di gioco in anticipo per una botta al volto rimediata durate Inter-Spal, Joao Miranda si è sottoposto agli esami radiografici e TC presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il difensore brasiliano si tratta di una frattura scomposta delle ossa nasali con sublussazione del setto. Miranda sarà sottoposto a riduzione chirurgica entro le prossime 48 ore.