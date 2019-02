© foto di PhotoViews

"Ci giochiamo le carriere" ha dichiarato ieri in conferenza stampa il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti. Un messaggio chiaro che non riguarda solo la sua panchina. L'allenatore ha usato il plurale perché si voleva riferire a tre uomini del proprio spogliatoio dai quali si attende un rendimento in netta crescita nelle prossime settimane. Si tratta di Mauro Icardi, che deve ancora trattare il rinnovo; Ivan Perisic, che se vuole andare via a fine stagione deve attrarre compratori convinti; e Radja Nainggolan, che invece si gioca la conferma in vista della prossima stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.