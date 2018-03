Inter, Pompetti: "A Viareggio per fare la nostra partita, come sappiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Pompetti, centrocampista dell'Inter Primavera, ha tracciato il punto in casa della Beneamata ai microfoni di Inter Tv: "Siamo contenti di essere arrivati in finale in questo prestigioso torneo. Sicuramente bisogna stare tranquilli e nell'ultimo atto dobbiamo fare la nostra partita, come sappiamo. Speriamo che la gara vada dalla nostra parte. In finale incontreremo una squadra molto decisa, ma noi dovremo soltanto giocare come sappiamo fare".