Inter, possibile convocazione per Nainggolan ma il debutto è difficile

Radja Nainggolan è tornato ad allenarsi in gruppo e finalmente è ricominciato il suo reinserimento nell’Inter, dopo l’infortunio muscolare subito il 18 luglio nella gara di Sion. Ieri Radja ha partecipato in mattinata alla seduta in palestra con il resto della squadra, salvo poi staccarsi dal gruppo nel momento delle ripetute in salita. Nel pomeriggio invece è comparso in campo, sorridente. Anche qui un po’ di lavoro con la squadra e una seconda parte differenziata. Contro il Torino può essere convocato, ma è più facile che il debutto avvenga a Bologna o dopo la sosta. Inutile correre rischi con la Champions dietro l’angolo, riporta La Gazzetta dello Sport.