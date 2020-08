Inter, pranzo sul Reno nel giorno di riposo. Lunedì la sfida contro lo Shakhtar Donetsk

Niente allenamento, squadra in ristorante con norme anti Covid

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Giorno di riposo oggi per l'Inter in Germania. Il tecnico Antonio Conte ha infatti concesso una giornata di riposo ai giocatori nella settimana che porta alla semifinale di lunedì in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk.

I nerazzurri, rimasti in ritiro a Dusseldorf per il protocollo Uefa, hanno deciso così di pranzare tutti insieme in un ristorante in riva al fiume Reno, come raccontato dalla società in un tweet, ''nel pieno rispetto di tutte le misure anti Covid previste anche dal regolamento Uefa''. (ANSA).