Fonte: fcinternews.it

I nerazzurri non perdono da nove partite in casa contro le squadre spagnole, periodo nel quale hanno ottenuto tre vittorie e sei pareggi. L'ultimo ko contro un'iberica risale alla sconfitta per 2-0 contro il Deportivo Alaves nel quarto turno della Coppa Uefa 2000-2001, quando i nerazzurri allenati all'epoca da Marco Tardelli dovettero soccombere alle reti di Jordi Cruijff e Ivan Tomic, partita poi sospesa per la feroce contestazione da parte del pubblico di San Siro. Si tratta dell'unica sconfitta interna contro una spagnola in 19 partite