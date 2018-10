Inter, prima sessione della settimana: lavoro atletico e partitella

Fonte: Fcinternews

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di ripresa al Centro Sportivo Suning per l'Inter di Luciano Spalletti. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, ma il resto del gruppo si è comunque allenato in quel di Appiano Gentile per iniziare a preparare la sfida contro il Milan. Il menù della seduta è stato prettamente atletico: si è iniziato con un riscaldamento sul campo, poi una serie di esercizi incentrati sul possesso palla tra scambi, stop e cambi di direzione (lavoro svolto sia individualmente che a gruppi di tre). Dopo questa prima parte, vi è stata una partitella: alcuni tesserati della Primavera di Armando Madonna si sono aggregati per dare uniformità al gruppo. In seguito, chiusura con esercizi aerobici.