© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci sono già le prime ipotesi di Inter verso l'Europa League di giovedì contro l'Eintracht Francoforte. 3-4-3 o 4-3-3 per Luciano Spalletti, tornano Keita e Perisic nel tridente. Balla la posizione di Skriniar, non dovrebbero cambiare gli uomini: lo slovacco potrebbe giocare anche in mediana al fianco di Vecino e Borja Valero.