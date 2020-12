Inter, prosegue l'emergenza in attacco: ancora differenziato per Sanchez e Pinamonti

All'indomani del successo contro lo Spezia, l'Inter è tornata subito in campo ad Appiano Gentile per preparare l'ultima partita del 2020, quella di mercoledì sera a Verona contro l'Hellas. La squadra nerazzurra reduce dal sesto successo consecutivo in campionato s'è divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi è sceso in campo, allenamento completo per gli altri. Hanno continuato a lavorare a parte, invece, Matias Vecino, Andrea Pinamonti e Alexis Sanchez.