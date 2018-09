Inter, quattro cambi post-Fiorentina. E sperano anche Miranda e Borja

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime di formazione in casa Inter in vista della gara di stasera contro il Cagliari. Luciano Spalletti - come si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - ha in testa di cambiare quattro pedine rispetto all'undici sceso in campo con la Fiorentina. Oltre a Lautaro Martinez, anche Dalbert, Gagliardini e Politano saranno quasi certamente lanciati dal primo minuto. E sperano anche Miranda e Borja Valero, che potrebbero far rifiatare Skriniar e Brozovic, ma al momento questi ultimi due sono favoriti nei rispettivi ballottaggi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro.