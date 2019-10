Inter, radiocronaca per le gare a San Siro dedicata a ciechi e ipovedenti

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Attraverso il suo sito ufficiale, l'Inter rende nota una nuova iniziativa dedicata ai suoi tifosi. "In occasione delle partite casalinghe è attivo il progetto di Audio Descriptive Commentary, in collaborazione con il CAFE (Centre for Access to Football in Europe, partner di UEFA CSR), che prevede una radiocronaca della partita dedicata ai tifosi nerazzurri ciechi e ipovedenti presenti allo stadio. Il progetto è realizzato insieme all’Istituto dei Ciechi di Milano ed è attivo dall’inizio della stagione 2019/20".