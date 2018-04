Inter, Ranocchia: "Niente scuse, dobbiamo vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della gara contro il Cagliari, a Premium Sport, parla il difensore dell'Inter, Andrea Ranocchia: "Finiti i bonus, questa sera dobbiamo solo vincere, dobbiamo portare a casa punti in queste ultime sei partite. Prestazioni altalenanti? Beh, è mancato solo il gol con Atalanta e Milan. Difesa a tre o a quattro? Per me è indfferente, dobbiamo essere umili, compatti, metterci la massima voglia e cattiveria".