Ag. Hugo: "Vitor e la Fiorentina pronti alla sfida per al Napoli"

Ancelotti: "Verdi? E' importante per noi, tranne la punta può fare tutto"

Frosinone, Longo: "Samp? Quagliarella può farti male in ogni istante"

Roma, Under: "Cerco il primo gol quest'anno. Per ripartire"

Lanna: "Maria Sensi? Esempio di un calcio che non c'è più"

PSG, terza panchina consecutiva per Buffon. Tuchel preferisce Areola

Roma, il cordoglio per la scomparsa di Maria Sensi

Cerruti: "Scaroni e il Milan? Contano i risultati non le parole"

Giordano: "Balotelli deve conquistarsi il posto in Nazionale"

D'Amico: "Dybala è un campione ma non un fuoriclasse"

Il PSG fa cinque su cinque: poker al Saint-Etienne, un assist per Verratti

Barrow: "Debutto in Nazionale un sogno, grazie Atalanta"

Serie A, live dai campi: Juventus, per Barzagli escluse lesioni gravi

Udinese, Troost Ekong: "Felice in Italia. Il Torino? Occhio a Belotti"

Atalanta, Castagne: "In Nazionale grazie a mister Gasperini"

