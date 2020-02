Inter, ricavi da sponsor in calo nel primo semestre: -37%

Netto calo nei ricavi da sponsorizzazione per l'Inter. La relazione semestrale di Inter Media and Communication, riferisce calcioefinanza.it, segna infatti un calo di circa 22,4 milioni di euro (-37 per cento) nei ricavi da sponsorizzazione sponsorizzazioni per il primo semestre dell'esercizio 2019-2020. Questi numeri si spiegherebbero in primo luogo con la diminuzione dei proventi garantiti dalle sponsorizzazioni in Asia. La flessione, si legge nella suddetta semestrale, è dovuta fondamentalmente al mancato rinnovo degli accordi commerciali con l’agenzia di marketing Beijing Yixinshijie e con le due società Fullshare Holding Limited e King Dawn Investments Limited, solo parzialmente compensati dai nuovi (sette) sponsor in Europa e dall’aumento dei proventi delle sponsorizzazioni Nike e Pirelli.