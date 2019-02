Fonte: fcinternews.it

Dopo che l'Inter ha ufficializzato l'infiammazione al ginocchio con un tweet, Mauro Icardi viaggia verso l'esclusione dalla lista dei convocati di Luciano Spalletti per la sfida con la Sampdoria, in programma domani alle 18. Ancora da capire se l'argentino - riporta Sky Sport - si presenterà ad Appiano Gentile nel pomeriggio, dove alle 16 è prevista la seduta di rifinitura, per continuare la fisioterapia per il recupero dall'infortunio.