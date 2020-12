Inter, ripresa fissata per il 29 dicembre in vista della sfida contro il Crotone

L'Inter si gode il riposo dopo la settima vittoria consecutiva in campionato che aveva regalato, almeno per qualche ora, il primato in classifica, ma ha già fissato la data del ritrovo. I nerazzurri riprenderanno infatti gli allenamenti il prossimo 29 dicembre al Suning Training Center in vista della gara contro il Crotone.