Inter, ritorna Keita: sua l'ultima rete nerazzurra da tre punti

Per un giocatore che chiude in anticipo la stagione come Vrsaljko, ce n’è un altro che scalda i motori in casa Inter: Keita Balde, fermatosi in allenamento a metà gennaio per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra, è pronto a tornare a disposizione di Spalletti. Sabato sera a Parma con tutta probabilità comincerà in panchina, ma a partita in corso potrebbe trovare spazio. Il jolly senegalese, che aveva iniziato la stagione senza convincere troppo, si è sbloccato a fine novembre, segnando poi 4 gol in campionato. Sua anche l’ultima rete da 3 punti realizzata dall'Inter, il 29 dicembre a Empoli. Da allora Keita non ha più giocato e l’Inter in Serie A non ha più vinto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.