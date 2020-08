Inter, Rivas si lega ai nerazzurri: pronto il rinnovo fino al 2023

vedi letture

Rigoberto Rivas è pronto a legarsi all'Inter per le prossime tre stagioni. Secondo le notizie del quotidiano honduregno Diez, infatti, il giocatore ora in prestito alla Reggina rimarrà sotto contratto coi nerazzurri fino al 2023: l'accordo è stato raggiunto grazie alla mediazione del suo agente Filippo Pacini e all'agenzia Vigo Global Sport Service. La seconda stagione in amaranto sarà utile anche in prospettiva Nazionale, con l'Honduras di Fabian Coito che cerca la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar.