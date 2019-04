© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luciano Spalletti ha convocato 22 giocatori in vista di Inter-Roma, in programma domani sera a San Siro. Confermata la presenza di Borja Valero, niente da fare per Marcelo Brozovic. Questa la lista completa:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni

Difensori: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic

Attaccanti: Icardi, Lautaro, Keita, Politano, Candreva