Inter-Roma, prima da capitano per Pellegrini: club lo celebra sui social

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Lo 0-0 contro l'Inter è stata la prima gara giocata da Lorenzo Pellegrini, complici le panchine di Florenzi e Dzeko, come capitano della Roma. Tra l'altro, sotto gli occhi di Francesco Totti, presente a San Siro, che in tempi non sospetti ha indicato proprio nel numero 7 il suo erede designato per quel ruolo. Via Twitter, il club giallorosso ha celebrato il proprio centrocampista.