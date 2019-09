Prosegue il ballottaggio tra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez per affiancare Romelu Lukaku nella formazione dell'Inter che affronterà l'Udinese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport al momento sembra essere favorito il cileno, visto che l'argentino è tornato da pochissimo in Italia, per quella che sarebbe la sua prima in nerazzurro, proprio contro la squadra che l'ha portato alla ribalta nella sua prima esperienza in Serie A.