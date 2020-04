Inter, Sanchez ricorda il suo debutto in Nazionale: "Grazie a tutti, il Leone continua intatto"

L'attaccante dell'Inter Alexis Sanchez ha ricordato nella giornata di ieri il suo debutto con la maglia della Nazionale cilena, avvenuto appunto il 27 aprile 2006. Questo il suo post su Instagram: "Un giorno come oggi, il 27 aprile del 2006, ho debuttato per il mio Paese, il Cile. Sono passati 14 anni e ancora non ci credo, ho solo parole di ringraziamento per tutte le persone che mi hanno aiutato a realizzare il mio sogno: compagni, medici, magazzinieri, corpo tecnico etc... Molte grazie a tutti. Il Leone continua intatto".