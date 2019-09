© foto di Image Sport

La Gazzetta dello Sport analizza la gara di ieri di Alexis Sanchez col suo Cile contro l'Argentina. L'Inter, si legge, si era accordata con la federazione cilena per far tornare il giocatore a Milano subito dopo il match con l'albiceleste e così sarà, col Nino Maravilla atteso in Italia già nelle prossime ore. Lunedì sarà sicuramente a disposizione di Conte anche potrebbe portare avanti un lavoro differenziato studiato dallo staff nerazzurro per portarlo rapidamente al top della condizione.