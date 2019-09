Inter, Sanchez si allena ad Appiano: ha messo nel mirino l'Udinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alexis Sanchez è tornato dopo la gara in Nazionale contro l'Argentina e oggi si è regolarmente allenato ad Appiano con i compagni mettendo nel mirino la prossima partita con l'Udinese. Il cileno vorrebbe scendere in campo dal primo minuto e fare il proprio esordio in nerazzurro al fianco di Lukaku e Antonio Conte, grazie al rientro in anticipo rispetto ai compagni, sta valutando questa possibilità.