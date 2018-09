Inter, Schirò: "Salcedo super, Nainggolan mi ha impressionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto in serata Thomas Schirò, centrocampista campione d'Italia con la maglia dell'Inter: "Per il secondo anno di fila cominciamo il campionato da campioni in carica. Una bella sensazione, la squadra è molto forte e abbiamo la possibilità di riconfermarci ad alti livelli. Madonna e Vecchi sono entrambi due tecnici molto bravi. Con il nuovo mister proveremo ad aumentare il nostro gioco palla a terra, tuttavia l'obiettivo rimane quello di ottenere ottimi risultati e crescere. Indossare la maglia dell'Inter? Uno stimolo grandissimo, ci aiuta ad affrontare sempre le partite al massimo. In questa stagione spero di crescere molto. Punto a dare sempre il meglio di mè per provare assieme ai miei compagni a vincere un altro Scudetto con questa maglia. Salcedo? Ha delle qualità che non si trovano tutti i giorni, ma anche gli altri sono compagni molto bravi. Spero di migliorare e di poter avere l’opportunità di mettermi maggiormente in mostra rispetto all’anno scorso, perché è un trampolino di lancio per l’anno prossimo. La Prima Squadra? Nainggolan è il giocatore che più mi ha impressionato. Non abbiamo caratteristiche simili ma è uno di quei giocatori che osservo di più per migliorare".