© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Brutta sconfitta per l'Inter Primavera, che dopo essere passata in vantaggio all''Horni Pocernice con Fonseca si è fatta recuperare e superare da una tripletta di Aguiar e da un gol di Cerv: 4-1, dunque, il risultato finale a favore dello Slavia Praga. Fortuna, per Schirò e compagni, che ci sarà comunque un'ultima chance (Inter-Barcellona del 10 dicembre) per guadagnarsi il pass per gli ottavi di finale di Youth League.