Inter, secondo ko in 4 giorni: ad Appiano Gentile la Pro Patria vince 3-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ad Appiano Gentile, la Pro Patria ha battuto quest'oggi 3-2 l'Inter, priva dei nazionali, nell'amichevole giocata a porte chiuse nel centro sportivo meneghino: per i nerazzurri, al secondo ko dopo quello, decisamente più pesante, patito in casa contro la Juventus domenica sera, in gol Dimarco e Politano. Per Conte altri spunti su cui lavorare in questi giorni di pausa per le nazionali, anche se con un gruppo decisamente ristretto.