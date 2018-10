Inter, seduta defaticante. Perisic rientrato oggi per colpa dell'antidoping

Fonte: FcInterNews.it

Seduta di scarico post-Barcellona questa mattina per l'Inter di Luciano Spalletti, che è rimasta in campo circa un'ora per smaltire le fatiche del Camp Nou. Tutti presenti alla Pinetina, tranne Ivan Perisic che non è rientrato in Italia con la squadra per un ritardo nell'espletamento delle procedure antidoping: il croato - informa Sky Sport - è arrivato solo in tarda mattinata a Milano.